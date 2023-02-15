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İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! Panik-korku ve yıkım

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! Panik-korku ve yıkım

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6'lık depremlerini şiddetini ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da kameralara yansıyan deprem anı korku ve paniği gözler önüne serdi.

Evler, camiler, köprüler... Önce zangır zangır sallandı ardından yıkıldı. 7,7 ve 7, 6'lık depremlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösteriyordu. Binaların, camilerin yıkıldığı o anlar anbean kaydedildi.

Görüntüler Malatya şehir merkezi ve Doğanşehir ilçesinden geldi. Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde binalar sırasıyla yerle bir oldu. Yeni Camii de işte böyle yıkıldı. Bir ofisin içi ise raflardakilerin etrafa saçılmasıyla darmaduman oldu......

Kameralara yansıyan diğer görüntüler ise 7,6'lık ikinci depremden... Vatandaşın kaçıştığı, araçların sarsıldığı anlara ait görüntüler, yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! İŞTE 7,7'LİK VE 7,6'LIK DEPREM ANLARI!

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Deprem köyü ortadan ikiye böldü DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
Tsunamiyi andıran görüntüler TSUNAMİYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

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