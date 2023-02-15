İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! Panik-korku ve yıkım
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6'lık depremlerini şiddetini ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da kameralara yansıyan deprem anı korku ve paniği gözler önüne serdi.
Evler, camiler, köprüler... Önce zangır zangır sallandı ardından yıkıldı. 7,7 ve 7, 6'lık depremlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösteriyordu. Binaların, camilerin yıkıldığı o anlar anbean kaydedildi.
Görüntüler Malatya şehir merkezi ve Doğanşehir ilçesinden geldi. Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde binalar sırasıyla yerle bir oldu. Yeni Camii de işte böyle yıkıldı. Bir ofisin içi ise raflardakilerin etrafa saçılmasıyla darmaduman oldu......
Kameralara yansıyan diğer görüntüler ise 7,6'lık ikinci depremden... Vatandaşın kaçıştığı, araçların sarsıldığı anlara ait görüntüler, yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.
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