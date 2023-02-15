İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! Panik-korku ve yıkım

Görüntüler Malatya şehir merkezi ve Doğanşehir ilçesinden geldi. Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde binalar sırasıyla yerle bir oldu. Yeni Camii de işte böyle yıkıldı. Bir ofisin içi ise raflardakilerin etrafa saçılmasıyla darmaduman oldu......