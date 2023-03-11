Karabük’te ilginç olay! Drone şahinin saldırısına uğradı

O anlatan Süleyman Mutlu, "Benden 700-800 metre mesafede uzakta olduğunu fark ettim dronenin. Güneş gölge yapmasın, daha net görüntü alabilmek için üzerine hırkamı attım. 5-6 saniye sonra direkt o şahinin o güzel hayvanın yüzünü gördüm ve 8-10 saniye kadar görüntü kesilince droneyi aldı gitti sandım. Telaşa kapılınca arkadaşım kendi dronesiyle 'şahinin arkasından gidip bakalım derken', dronem tekrar görüntü verdi bana. Allah'tan kayıt tuşuna basmışım. İzlediğimde çok güzel bir görüntü çıkmış, çok güzel yakalamışız. İlk sefer bir dalıyor alamayınca tekrardan alttan doğru gidip bir daha dalıp almaya çalışıyor yine alamıyor. Çok güzel bir anı kaldı benim için. İnşallah bu görüntüler devam eder. Bizim için hoş bir anıydı" dedi.