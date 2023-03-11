Karabük’te ilginç olay! Drone şahinin saldırısına uğradı
İlginç olay, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Çilekbeli geçidini drone ile görüntülemek isteyen doğasever Süleyman Mutlu’nun kamerası şahinin saldırısına uğradı. Yaşanan o anlar işte böyle görüntülendi...
Karabürk'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan doğasever Süleyman Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte drone çekimleri yapmak için kar yağışı sonrası beyaz örtüyle duran Çilekbeli geçidine geldi.
Bir süre sonra gökyüzünde süzülen drone, bir şahinin saldırısına uğradı.
Mutlu, pervanesi zarar gören droneyi indirmeyi başardı.
O anlatan Süleyman Mutlu, "Benden 700-800 metre mesafede uzakta olduğunu fark ettim dronenin. Güneş gölge yapmasın, daha net görüntü alabilmek için üzerine hırkamı attım. 5-6 saniye sonra direkt o şahinin o güzel hayvanın yüzünü gördüm ve 8-10 saniye kadar görüntü kesilince droneyi aldı gitti sandım. Telaşa kapılınca arkadaşım kendi dronesiyle 'şahinin arkasından gidip bakalım derken', dronem tekrar görüntü verdi bana. Allah'tan kayıt tuşuna basmışım. İzlediğimde çok güzel bir görüntü çıkmış, çok güzel yakalamışız. İlk sefer bir dalıyor alamayınca tekrardan alttan doğru gidip bir daha dalıp almaya çalışıyor yine alamıyor. Çok güzel bir anı kaldı benim için. İnşallah bu görüntüler devam eder. Bizim için hoş bir anıydı" dedi.
Daha önce böyle bir olayı yaşamadığını ve drone kullanan arkadaşlarından da böyle bir şey duymadığını ifade eden Mutlu, "Hiç yaşamayacakmışım gibi kullandığım için bir anda acayip bir heyecana kapıldım. Direk göz göze geldiğimiz andan itibaren yayın kesildi. İlk deneyimim oldu, bir daha bulunmayacak bir anı. Böyle bir görüntüyü yakaladığım için tebrik ettiler beni" diye konuştu.
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