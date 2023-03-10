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Muğla’da vahşice katledilmişti! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Muğla’da vahşice katledilmişti! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!

Muğla'da 16 Temmuz 2020 yılında kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkması bekleniyor. Haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın yargılandığı davanın duruşması saat 11:00'da başladı.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülecek duruşma saat 11:00'da başlıyor. Sanık Avcı'nın son savunmasını yapacağı duruşmada karar çıkması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.

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