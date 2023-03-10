Muğla’da vahşice katledilmişti! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!

KARAR BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülecek duruşma saat 11:00'da başlıyor. Sanık Avcı'nın son savunmasını yapacağı duruşmada karar çıkması bekleniyor.