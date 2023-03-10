Discord'da enkaz altında kalan depremzedeyi arayıp dalga geçen vicdansızlar için istenen ceza belli oldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalanları aramar kurtarma çalışmaları devam ederken bir grup genç göçük altındaki vatandaşlarla dalga geçti. Gözaltına alınan vicdansızların soruşturması tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin 11 ili etkilediği ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışmanın başladığı belirtildi.
"Discord" adlı sosyal paylaşım uygulamasındaki bir kanaldan, enkaz altında kalan vatandaşlara, onlara umut vaat edecek konuşmalar yapılıp dalga geçildiği şeklindeki çok sayıda ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.
ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞA GÜLÜP KÜFRETTİLER
Yapılan utanç dolu konuşmanın içeriği de iddianamede yer verildi.
+ Şu an neredesiniz?
- Pınar apartmanında.
+ Enkazın altında mısınız?
- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.
+ Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...
+ Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.
- Duyamıyorum
+ Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)
- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum." dediği satırlar can yakan detaylar olarak yer aldı.
"KURTARMA ÇALIŞMALARININ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİ SIRADA"
Bu konuşmayı yapan şüphelilerin Yunus Sarıdağ, Hayati Toprak Öztezcan ve 18 yaşından küçük M.B. olduğunun tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin suçu birbirinin üzerine attığı aktarıldı. Hesap sahibi olan şüpheli için adli kontrol uygulandığı, depremzedeye umut veren şüphelinin ise tutuklandığını aktaran savcılık, "Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği sırada, sosyal medya platformları da aktif bir şekilde kullanıldı" dedi.
SAVCILIKTAN DUYGU DOLU TESPİT: DERİN YARALAR AÇTI
Çirkin olaya ilişkin videonun sadece bir hesaptan paylaşılması nedeniyle 2.6 milyon kişi tarafından görüntülendiğini ve diğer hesaplardan da görüntülenme rakamları göz önüne alındığında çok geniş kitlelere ulaştığını belirten savcılık, "Ulaştığı kitlelerde derin yaralar açarak insanların manevi yönden olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verdi. Yaptıkları eylem toplumsal bir tepkiye neden oldu" diyerek dikkat çeken tespitler yaptı.
3 SUÇTAN 11 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık, her iki şüphelinin de "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 11 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti. Yaşı 18'den küçük olan şüphelinin soruşturmasının ise devam ettiği belirtildi.
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