Discord’da enkaz altında kalan depremzedeyi arayıp dalga geçen vicdansızlar için istenen ceza belli oldu

SAVCILIKTAN DUYGU DOLU TESPİT: DERİN YARALAR AÇTI

Çirkin olaya ilişkin videonun sadece bir hesaptan paylaşılması nedeniyle 2.6 milyon kişi tarafından görüntülendiğini ve diğer hesaplardan da görüntülenme rakamları göz önüne alındığında çok geniş kitlelere ulaştığını belirten savcılık, "Ulaştığı kitlelerde derin yaralar açarak insanların manevi yönden olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verdi. Yaptıkları eylem toplumsal bir tepkiye neden oldu" diyerek dikkat çeken tespitler yaptı.