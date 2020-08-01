Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi konuştu

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇOK GÜVENİYORUM

Baba Sıddık Gültekin "Katilin de bir kızı var. Bu ne kadar acı. Hiç mi empati yapmadı. 'Ya benim kızımı da bir katil çıkar, öldürürse' diye. Hem kendi ailesini, hem kendi çocuğunu, hem bizi bitirdi bu katil. Yüreğim yanıyor. Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. AK Parti'den birçok kişi arayıp taziyede bulundu. Ben inanıyorum ki Erdoğan bana destek olacak. Ben ona çok güveniyorum" diye konuştu.