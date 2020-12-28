Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya kalkan olmaya çalışan CHP'li vekilin kimliği ortaya çıktı!





CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SAVUNMA

Konuyla ilgili CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktaran Çekirge, Girgin'in skandal savunmasına da yer verdi.



İşte aileyi aradığını itiraf eden CHP'li vekilin skandal savunması;

"Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla."