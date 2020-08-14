Pınar Gültekin cinayetinde çember daralıyor! En son o görmüş...

"Şüpheli sonrasında son derece planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyor. Suç delillerini gizlemeye ve yok etmeye çalışılıyor. Cinayetin izlerini kaybetmeye çalışıyor. Cinayet işlenirken veya bu cinayet işlenirken veya sonrasında suç delilerini gizlenip, yok edilip, değiştirilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Buna ilişkin soruşturmanın genişletilmesi teleplerimizi de Başsavcılık makamına sunuyoruz. Bu kapsamda ailenin talebi üzerine başkaca bir tanığın da dinlenmesini Başsavcılık makamından talep ettik. Maktülü son kez gören ve maktülle son kez görüşen Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de dinlenmesini talep ettik."

Sabah