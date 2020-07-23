Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı! En acı haykırış...

VAHŞETTEN ÖTE

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu vahşetten öte bir şey. Bir insanı öldürürsün ama bu şekilde öldürülür mü Allah aşkına söyleyin? Ben kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla yaşayamam zaten. Yalnız kızımı değil, hepimizi öldürdü. Pınar artık benim kızım değil Türkiye'nin kızı. Bundan sonra hiçbir evlat, hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu ölmesin. Annesi tarif edilemez bir acı yaşıyor. Kız kardeşi aynen öyle. 5 çocuğum var, dördü de perişan. Biz bunu hak etmedik. Kızımla birlikte olmak istiyormuş. Kızım 'Sen evlisin, hanımına söylerim' demiş. Bunun korkusuyla cinayeti işledi."