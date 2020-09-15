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Pınar Gültekin’in otopsi raporu tamamlandı! Halat detayı kan dondurdu

Muğla’nun Ula ilçesinde tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin’in cesedi üzerinde yapılan incelemesi tamamlanarak dosyaya ulaştırıldı. Raporda, Gültekin’in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1,5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı anlatıldı. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Pınar Gültekin’in otopsi raporu tamamlandı! Halat detayı kan dondurdu

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.

TAHTALARLA YAKMIŞ

Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

DİŞLERİ KIRILMIŞ

Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

BEDENİNİ HALATLA BAĞLAMIŞ

Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1,5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı. Edinilen bilgiye göre, adli tıp raporu soruşturma dosyasına ulaştı. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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