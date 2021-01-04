Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı...

"BANA VAZGEÇ DİYEN CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN'DİR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm." diyen Sıddık Gültekin, "Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diye konuştu.