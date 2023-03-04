Onun adı “Tek Yürek”! THY’nin 400’üncü uçağının ilk yolcuları depremzede çocuklar ve aileleri oldu | Duygulandıran anons

"BU BENİM İLK UÇUŞUM"

Gaziantep'ten gelen Hiranur Ergül, uçağın kokpitinde yaptığı anonsta, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu benim ilk uçuşum. Devletimize teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçuşun bitişinden kısa bir süre önce kokpitten yaptığı anonsta, "Bugün 400. uçağımızın ilk seferinde tek yürek olarak birlikte olduk. ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğu ile her koşulda milletimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Hayalleri dünyalar kadar geniş olan sevgili çocuklarımız ilerleyen zamanda sizleri de Türk Hava Yolları'nın bir parçası görmekten mutluluk duyacağız. Sevinçlerin paylaşıldığı daha mutlu uçuşlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.