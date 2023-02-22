THY’den yurt dışından yardıma gelen uçaklara ücretsiz bakım

THY Teknik AŞ, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar ve destek için şükranlarını sunmak amacıyla bölgeye insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştırmak üzere sefer yapan uluslararası hava yolu şirketlerine, işçiliği ücretsiz uçak bakım hizmeti sağladığını bildirdi.

Şirket, şimdiye kadar ABD, Almanya, Hollanda, Libya, Vietnam ve Çin'in de aralarında yer aldığı 10'dan fazla ülkenin hava yolu şirketine bu kapsamda hizmet verdi.