THY’den depremzede öğrencilere yarım zamanlı iş imkanı

Açıklamada, "Ülkemiz tarihinin en üzücü afetlerinden birini yaşadığımız bu günlerde her bir vatandaşımızın acısını ve milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımız Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) ilanımıza başvuru yapabilir, bir dünya markası olan THY ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." denildi.

Afetzede öğrenciler, ayrıntılı bilgilere THY'nin kariyer internet sitesinden de ulaşabilecek.