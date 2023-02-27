THY'den depremzede öğrencilere yarım zamanlı iş imkanı
Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzede üniversite öğrencileri için yarım zamanlı iş imkanı sunan "Take-off 10" programı başlattı. Yabancı dil sınavı ve mülakatlarda başarılı olan üniversite öğrencileri, THY'nin Anadolu'daki ofislerinde haftada 30 saati aşmamak üzere işe başlatılacak.
THY açıklamasında, yarım zamanlı çalışma programına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencileriyle bu illerin dışında okuyup 1. derece yakını afetzede olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bildirildi.
13 MART'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK
Şartları taşıyan üniversite öğrencileri, "yenibiris.com" adresinden 13 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.
HAFTADA 30 SAATİ AŞMAYACAK
Yabancı dil sınavı ve mülakatlarda başarılı olan üniversite öğrencileri, THY'nin Anadolu'daki ofislerinde haftada 30 saati aşmamak üzere yarım zamanlı olarak işe başlatılacak.
Açıklamada, "Ülkemiz tarihinin en üzücü afetlerinden birini yaşadığımız bu günlerde her bir vatandaşımızın acısını ve milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımız Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) ilanımıza başvuru yapabilir, bir dünya markası olan THY ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." denildi.
Afetzede öğrenciler, ayrıntılı bilgilere THY'nin kariyer internet sitesinden de ulaşabilecek.
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