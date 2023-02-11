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THY milletin yanında! Deprem bölgesine tonlarca yardım malzemesi taşıdı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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THY milletin yanında! Deprem bölgesine tonlarca yardım malzemesi taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere düzenlediği 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım malzemesi taşıdı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar, 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım, deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Hava Yolları, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için yapılan uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiğini, 9 Şubat itibarıyla 80 seferle, 14 bin 68 kişinin İstanbul ve Ankara'ya taşındığını duyurmuştu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tahliye uçuşlarıyla ilgili bilgi verdi.

Üstün, "Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup, İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık." dedi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,"9 Şubat sabah 07.00'ye kadar kalan 93 seferimizi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşımızı da tahliye etmiş olacağız. 09 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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