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Son dakika: THY Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün deprem yardımlarını Türkiye'ye getirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika: THY Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün deprem yardımlarını Türkiye’ye getirdi

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün Kenya'nın başkenti Nairobi'de topladığı yaklaşık 240 tonluk yardımı deprem bölgesine ulaştırdı.

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