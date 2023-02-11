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THY'den deprem bölgesine bin konut!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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THY’den deprem bölgesine bin konut!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi.

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