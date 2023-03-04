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Son dakika | Artvin'de çığ faciası: 2 ölü 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Son dakika | Artvin’de çığ faciası: 2 ölü 7 yaralı

Son dakika haberi...Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

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