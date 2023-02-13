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THY afet bölgelerinde seferlerine ara vermiyor! Bugün 109 uçuş yapacak

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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THY afet bölgelerinde seferlerine ara vermiyor! Bugün 109 uçuş yapacak

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) afetin yaşandığı günden bu zamana kadar bin 2 seferle 165 bin 73 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Ayrıca bugün planlanan 109 sefer ile 19 bin 878 kişinin tahliyesi gerçekleştirilecek.

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