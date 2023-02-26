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THY'nin uçak sayısı 400'e ulaştı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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THY’nin uçak sayısı 400’e ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY) filosundaki uçak sayısı, Airbus tarafından üretilen A350-900 uçağın teslim edilmesiyle 400'e ulaştı.

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