Hatay’da enkazdan 138 saat sonra kurtarılan Emine teyze Türkiye’yi ağlattı: Beni özel hastaneye götürmeyin param yok
Asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 138 sonra yaralı olarak çıkarılan 51 yaşındaki Emine Doğu, kendisine ambulansta müdahale eden Tekirdağ'dan gelen sağlık ekiplerine, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi. Bunun üzerine Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim" karşılığını verdi. İşte herkesi ağlatan Emine teyze...
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde Emine Doğu, arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.
Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'na, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.
Bunun üzerine Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah'ın mucizesi işte" dedi.
Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı.
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