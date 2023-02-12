Enkaz altından 160 saat sonra Aysima mucizesi! Çıkartan ekipler gözyaşlarını tutamadı! İşte küçük kızın ilk isteği...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken depremden tam 160 saat sonra Aysima ismindeki 10 yaşındaki küçük çocuk enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Aysima'nın ilk isteği ise kek oldu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.
İLK İSTEĞİ KEK OLDU
Çalışmaların sürdüğü Adıyamanda'da 160 saat sonra enkaz altından çıkartılan 10 yaşındaki Aysima 7 gün sonra Türkiye'ye mucizeyi yaşattı. Aysima'nın ilk isteği kek oldu.
EKİPLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Aysima'yı enkazdan kurtaran ekipler büyük bir mutluluk yaşarken çoğu görevli birbirine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.
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