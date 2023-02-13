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Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Kahramanmaraş’ta enkaz altında bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırıldı

Kahramanmaraş'ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için Çankırı'dan giden ekip, enkaz altından çıkardıkları ve içerisinde 2,5 milyon lira olan çelik kasayı sahibine ulaştırdı.

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