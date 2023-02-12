Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altına kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 162'nci saatte dört kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaşanan mutluluk A Haber ekranlarına Muhabirlerimiz Murat Onur ve Esra Keskin tarafından saniye saniye aktarıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.
Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ'TA 5 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI
A Haber Muhabiri Murat Onur, Kahramanmaraş merkezde Olgan Apartmanı'nda süren arama kurtarma çalışmalarını görüntüledi.
Binada 5 kişinin sağ olduğu termal kameralar tarafından tespit edildi.
162'NCİ SAATTE SAĞ KURTARILDILAR
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 162'nci saatte dört kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaşanan mutluluk A Haber ekranlarına yansıdı.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN SEVİNCİ
Antalya İtfaiyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta bir vatandaşı enkazdan çıkardıktan sonra birbirlerine sarıldı. Onur'un mikrofon uzattığı ekipler, "Umut hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ADIYAMAN'DA 2 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI BİR KİŞİ DE BEKLENİYOR
Adyıman'da 2 kişinin kurtarıldığı enkazdan gelişmeleri aktaran Esra Keskin, "Şu an itibarıyla 2 kişi sağ çıkarıldı. Büyük bir sevinç burada hakim. Uzun süren çalışmalar sonrasında bu başarı geldi. Sevenleri burada umutlarını hiç kaybetmedi" diye konuştu.
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