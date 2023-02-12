Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize

ADIYAMAN'DA 2 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI BİR KİŞİ DE BEKLENİYOR

Adyıman'da 2 kişinin kurtarıldığı enkazdan gelişmeleri aktaran Esra Keskin, "Şu an itibarıyla 2 kişi sağ çıkarıldı. Büyük bir sevinç burada hakim. Uzun süren çalışmalar sonrasında bu başarı geldi. Sevenleri burada umutlarını hiç kaybetmedi" diye konuştu.