Enkazdan 101 saat sonra çıkarıldı! Baba ve kızının mucize kurtuluşu görenleri duygulandırdı
Asrın felaketinde 101 saat sonra enkaz altından çıkarak adeta bir mucizeye imza atan baba kızın hikayesine ulaşıldı. 8 yaşındaki kızıyla birlikte 101 saat sonra enkaz kurtarılan Cem Okur, yaşadıkları dehşeti anlattı: 1 metrelik alanda kızımla sıkıştık. Kızım 'Baba sana birşey olursa ben yaşayamam' dedi. Onun için güçlü kaldım.
Asrın felaketinde Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Cem Okur (42) ile 8 yaşındaki kızı Tanem Okur'un tedavileri Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
5 katlı apartmanın enkazından kızıyla nasıl hayatta kaldıklarını anlatan baba, "Güçlü bir insan değilim. Ama yaşama gücümü kızımdan aldım. Kızım bana 'Baba sen güçlü ol hem beni hem de kendini koru' dedi. Birbirimize sarıldık ve sonunda kurtulduk. Eğer kızıl yanımda olmasaydı hayatta olmazdım" dedi.
101 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Erdem Apartmanının 2'nci katında annesi Safiye Okur ile oturan 1 çocuk babası Cem Okur, deprem anında binanın çökmesiyle birlikte enkazda kaldı.
Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan Tanem ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti. Baba-kız ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından baba ile kız hemen helikopter ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
BABAANNEN UYUDU KIZIM
Başından yaralanan Cem Okur, tedavi gören kızı Tanem'in başucundan bir an olsun ayrılmıyor. Eşi Senem Okur'un tedavi için yurtdışında olduğunu ifade eden Okur, "Evde annem ile birlikte kalıyorduk. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama enkazda kaldık.
İki tavan arasına sıkıştık. Ancak baza bizi bir şemsiye gibi bizi korudu. Annem 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. Kendisiyle 2 gün boyunca sohbet ettim daha sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim" diye konuştu.
KIZIM BENİ TESELLİ ETTİ
1 metrelik alanda kızıyla sıkıştıklarını ve hiç hareket edemediklerini ifade eden Cem Okur, "Ben çocuğumu teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti. Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Kızım bana 'Baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım.
Çok güçlü bir insan değilim. Ama kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Bizi kurtardıklarında mutluluktan sevinç gözyaşları döktüm. Eğer kızım yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim" şeklinde konuştu.
SU İÇECEĞİM, KEBAP, LAHMACUN YİYECEĞİM
Vücudunda küçük çizikler oluşan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Tanem ise çok sevdiği oyuncak bebeğini başucundan ayırmıyor. Babasını öpen küçük kız, "Artık meşrubat içmeyeceğim hep su içeceğim. Çok susadım. Kebap ve lahmacunu doyasıya yiyeceğim" derken çevresine gülücükler attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Wednesday 2. sezon gelecek mi, var mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
- 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
- Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
- Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...
- Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...
- Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
- İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...