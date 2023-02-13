Enkazdan 101 saat sonra çıkarıldı! Baba ve kızının mucize kurtuluşu görenleri duygulandırdı

BABAANNEN UYUDU KIZIM

Başından yaralanan Cem Okur, tedavi gören kızı Tanem'in başucundan bir an olsun ayrılmıyor. Eşi Senem Okur'un tedavi için yurtdışında olduğunu ifade eden Okur, "Evde annem ile birlikte kalıyorduk. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama enkazda kaldık.

İki tavan arasına sıkıştık. Ancak baza bizi bir şemsiye gibi bizi korudu. Annem 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. Kendisiyle 2 gün boyunca sohbet ettim daha sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim" diye konuştu.