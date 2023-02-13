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Hatay'da depremin acı izleri! Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti
Moloz yığınları arasında kaybolan hatıralar yıkık dökük binalar virane bir şehir... Hatay'da depremin acı izleri işte böyle görüntülendi. Arama-kurtarma ekipleri ise geçen onlarca saate rağmen; umudunu kaybetmedi. Depremin yedinci gününde de mucize kurtarışlar sahnedeydi.
85 yaşındaki enkazzede 152'inci saatte kurtarıldı. Bir başka noktada ise Abdullah ve Rabia aldıkları her nefesle ekiplerin umutlarını diri tuttular. Kurtarma çalışmalarında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı ise hassas burunlu arama köpeği Tetik oldu...
Birçok binanın yıkıldığı kentte en büyük sorunlardan biri de havaalanının zarar görmesiydi... Bakım ve onarım ivedilikle tamamlandı. Hatay Havalimanı'nın onarılmasıyla birlikte; deneme uçuşları da yapıldı...
Depremzedeler için yapılan yardımlar da devam etti Hatay'da. Mobil araçlarla dağıtılan sıcacık çorba yürekleri ısıttı. Mehmetçik ise asayiş için 7/24 sahadaydı. Devriye faaliyetleri devam etti.