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Haberler Galeri 167. saatte Antakya'da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

167. saatte Antakya'da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, depremin 167. saatinde büyük bir mucize yaşandı. Depremzede ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Depremzede vatandaş ekiplere sarıldı.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:54
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167. saatte Antakya’da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir mucize gerçekleşti.

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167. saatte Antakya’da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

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167. saatte Antakya’da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.

İŞTE BÜYÜK MUCİZE ANLARI...

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167. saatte Antakya’da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı
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167. saatte Antakya’da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı