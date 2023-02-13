167. saatte Antakya'da mucize! Enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Ekipler gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, depremin 167. saatinde büyük bir mucize yaşandı. Depremzede ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Depremzede vatandaş ekiplere sarıldı.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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