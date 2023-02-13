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TOKİ konutları depremde ayakta kaldı! İşte A Haber kamerasından o konutlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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TOKİ konutları depremde ayakta kaldı! İşte A Haber kamerasından o konutlar

Deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutu ayakta kaldı. Vali ve kaymakamlar, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi. Gaziantep/İskenderun'da TOKİ tarafında yapılan ve felakette zarar görmeyen konutlarda vatandaşlar evlerinde oturuyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Bölgede çok sayıda bina enkaza döndü ve binlerce insanımızı kaybettik. Arama kurtarma çalışmaları 8. günde aralıksız devam ederken yeni mucizeler yaşanıyor enkazlardan canlarımız çıkarılıyor.

Öte yandan deprem bölgesinde sarsıntıyla yıkılmayan ancak hasar alan çok sayıda bina var. Devlet ihya ve inşa süreci için planlamalar yaparken 10 ilde yapılan 134 bin TOKİ konutları ayakta kaldı. 2 büyük deprem TOKİ konutlarına zarar vermedi.

Bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutu depremde hasar görmedi. Bir bina bile yıkılmadı. TOKİ konutlarını 'radye' temel ayakta tuttu. Vali ve kaymakamlar, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi. Depremde ayakta kalan konutlar A Haber kamerasında.

TOKİ'NİN 133 BİN 759 KONUT DEPREMİ YAŞADI

Depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırıldı. TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912. Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.

YENİ KONUTLAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.

TOKİ TARAFINDAN DEPREM BÖLGESİNDE ÜRETİLEN KONUTLARIN DAĞILIMI

İl Toplam Konut Sayısı

Malatya 20.605

Osmaniye 3.323

Şanlıurfa 17.261

Diyarbakır 20.912

Gaziantep 27.947

K.Maraş 5.545

Adıyaman 7.065

Adana 21.154

Kilis 1.929

Hatay 8.018

TOPLAM 133.759

RADYE TEMEL NEDİR?

Depreme en dayanıklı temel sistemlerden bir tanesi de radye temel sistemidir. Dolayısıyla radye temelin ilk tercih edilmesinin sebebi depreme dayanıklı zeminler oluşturmaktır.

RADYA TEMEL GÜVENİLİR Mİ?

Radye temel aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında kullanılmaktadır. Bu durumlar şöyle sıralanmaktadır:

Deprem riski yüksek bölgelerde bina temelleri oluşturmada kullanılır.

Binanın yapılacağı zeminin güvenli taşıma gücü yoksa bu temel kullanılır.

Binanın yapılacağı temel ilgili binanın mimari yapısının yapılmasına izin vermiyorsa bu temel tercih edilir.

Yükü fazla olan tüm yapılarda bu temel kullanılır.

TOKİ konutları A Haber kamerasında! TOKİ KONUTLARI A HABER KAMERASINDA!
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