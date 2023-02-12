155 saat sonra Gaziantep'te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

Mucize kurtuluş bu kez kendisini Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gösterdi. Deprem bölgesinde enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki Semih Ege İnce sağ çıkarıldı. Kurtarma anında büyük coşku yaşayan ekipler, Semih Ege İnce'ye ne istediğini sordu. Semih'in yanıtı ise "Bana damacana su ve dondurma verin" şeklinde oldu. Diğer yandan Semih, Süper Lig'de taraftarı olduğu takımı ve en sevdiği futbolcuları açıkladı. Tarihe geçen anlara dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dikkat çeken bir mesaj verdi.