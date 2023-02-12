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Haberler Galeri 155 saat sonra Gaziantep'te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

155 saat sonra Gaziantep'te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

Mucize kurtuluş bu kez kendisini Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gösterdi. Deprem bölgesinde enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki Semih Ege İnce sağ çıkarıldı. Kurtarma anında büyük coşku yaşayan ekipler, Semih Ege İnce'ye ne istediğini sordu. Semih'in yanıtı ise "Bana damacana su ve dondurma verin" şeklinde oldu. Diğer yandan Semih, Süper Lig'de taraftarı olduğu takımı ve en sevdiği futbolcuları açıkladı. Tarihe geçen anlara dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dikkat çeken bir mesaj verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 18:43
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155 saat sonra Gaziantep’te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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155 saat sonra Gaziantep’te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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155 saat sonra Gaziantep’te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 8 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı.

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155 saat sonra Gaziantep’te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 155. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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155 saat sonra Gaziantep’te mucize! Enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Semih Ege İnce: “Bana damacana su ve dondurma verin”

"BANA DAMACANA SU GETİRİN, ÇOK SUSADIM"

Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.