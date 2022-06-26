Pınar Gültekin cinayetinde vicdanları sızlatan gerekçe! Böyle bir suça bahane olur mu?









İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu: Bu karar bizi şoke etti. Hukuk açısından bu karar bir hukuk garabetidir. Gencecik bir kadının öldürülmesinden daha fazla olarak bu kadın planlanarak ve tasarlanarak öldürülmüştür. Takım elbisedeki iyi hal tartışması bitti, şimdi haksız tahrik indirimi başladı. Eğer şantaj var ise bu adam gider savcılığa şikâyette bulunur, bir kadını vahşice öldürmez. Mahkeme bu adamın karakterine hiç mi bakmıyor.