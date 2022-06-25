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Haberler Galeri Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi

Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. "Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 25.06.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 10:36
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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi
Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi
Türk Ceza Kanunu'nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, "Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak.
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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi
"Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.
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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi

EKİMDE YARGI PAKETİNDE
Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak. Gültekin cinayetindeki gibi "tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde" haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek.

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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi

TASARLAYIP CANAVARCA ÖLDÜRENLERE TAHRİK İNDİRİMİ YAPILAMAYACAK
Değişiklikle kadın cinayeti sanıklarına kriterleri uyuyorsa çok daha az indirim yapılacak. Pınar'ın katili gibi tasarlayıp yakarak, üzerine beton dökerek canavarca öldürenlere tahrik indirimi yapılamayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek. Düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.