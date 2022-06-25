25 Haziran 2022, Cumartesi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanacak mı? Kamuoyunun vicdanını sızlatan kararla ilgili harekete geçildi
Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. "Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 25.06.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 10:36
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