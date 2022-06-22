Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen ceza infial uyandırdı! Savcılıktan "haksız tahrik olmaz" değerlendirmesi
Son dakika haberi... Muğla'da Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla indirilmesi toplumda infial uyandırdı. Yargıdan haksız tahrik indirimiyle ilgili önemli bir karara imza atıldı. İşte haberin detayları...
Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi infial uyandırırken, karara tepki yağdı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Karar kamuoyunda tepki çekerken, yargıdan haksız tahrik indirimiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Tartıştığı kız arkadaşı Nermin Celep'i 'Bana hakaret etti. Gözüme perde indi' diyerek öldüren ve haksız tahrik indiriminden yararlanmak isteyen sanığa yargı dur dedi.
KIZ ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI
Olay, 27 Ocak günü İstanbul Pendik'te yaşandı. Ramazan Su(39), kız arkadaşı Nermin Celep(44) ile tartıştı, zorla taksiye bindirmeye çalıştığı sırada mahalle sakinlerince polise bildirim yapıldı. Ancak takside tartışma büyüdü. Cani adam kız arkadaşını önce dövdü ardından eve gidip bıçak alıp tekrar taksiye döndü. Sonrasında cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşını defalarca bıçakladı.
Hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk etse de tutuklandı ve cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. Ramazan Su'nun, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
KATİL SİNYALİ VERMİŞ, MAKTUL ÖLÜMÜ HİSSETMİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede cinayetin tam anlamıyla göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Ramazan Su'nun cinayetten önce arkadaşlarına, "Bugün yarın duyarsınız, Nermin'i de kendimi de öldüreceğim, kıskanıyorum onu başkasına yar etmem" dediği, olaydan bir gün önce de "halletmem gereken bir iş var" diyerek işe gitmediği belirlendi. Dahası bu durumu talihsiz kadın da hissettiği ve onun da arkadaşlarına, "Ramazan çok bunaltıyor, tehditle tutuyor beni" dediği gözler önüne serildi.
SAVCILIKTAN "TASARLAMA" VURGUSU
İfadesi alınan Ramazan Su ise klasik bir savunmayla kız arkadaşı Nermin Celep'in kendisine söylediği sözlerden dolayı "gözüme perde indi" diyerek cinayeti işlediğini belirtse de savcılık, "kararlı ve ısrarla bir plan dahilinde hakaret ederek tasarlayarak kasten öldürme suçunu işledi" dedi.
Olaydan bir gün önce arkadaşına cinayetin sinyalini net olarak vermesi ve talihsiz kadına attığı tehdit mesajlarını da ortaya koyan savcılık, tüm bu durumların birlikte değerlendirildiğinde cani adamın öldürme kararını verdiğinin altını çizdi.
"HAKSIZ TAHRİKTEN FAYDALANMASIN"
Savcılığın bir önemli tespiti de sanığın ifadesinde haksız tahrikten faydalanmak için kullandığı cümlelere oldu. Tanık taksicinin bu durumu doğrulamadığını kaydeden savcılık, "haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik beyanına itibar edilmemesi gerekir" dedi.
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