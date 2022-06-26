Kastamonu’da otomobil ile otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Etçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.