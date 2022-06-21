Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen cezayı "az" bulan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li Süleyman Girgin hatırlatıldı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya verilen karara tepki gösterdi. Grup toplantısındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na, 'Gültekin ailesini davadan vazgeçmesi için arayan CHP'li Süleyman Girgin' hatırlatıldı. Süleyman Girgin'in, Pınar Gültekin'in katledilmesi sonrası aileye şikayetçi olmamaları konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, "Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi.
Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.
Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, ''Adalet yoktur dedik ama, Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'e, yargıç haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Kadınların susmaması lazım'' ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'GİRGİN' HATIRLATMASI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile ilgili açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
Kılıçdaroğlu'na, Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.
CHP'Lİ GİRGİN 'DAVADAN VAZGEÇ' DEMİŞTİ
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.
KILIÇDAROĞLU SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.
"O ZAMAN NEDEN SUSTUN"
Sosyal medyada birçok kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin davasına yönelik açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, "Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Ayrıca Kılıçdaroğlu'na CHP içinde defalarca yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan ahlak dışı olaylara sessiz kalması hatta genel merkez tarafından örtbas edilmeye çalışılması sıkça kamuoyuna yansımıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları...
- 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?
- YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SON DAKİKA
- İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?
- 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne?
- Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?