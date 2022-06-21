Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen cezayı "az" bulan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li Süleyman Girgin hatırlatıldı

KILIÇDAROĞLU SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.

"O ZAMAN NEDEN SUSTUN"

Sosyal medyada birçok kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin davasına yönelik açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, "Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na CHP içinde defalarca yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan ahlak dışı olaylara sessiz kalması hatta genel merkez tarafından örtbas edilmeye çalışılması sıkça kamuoyuna yansımıştı.