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Son dakika: AK Parti'den Pınar Gültekin davası hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: AK Parti’den Pınar Gültekin davası hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin davasında Cemal Metin Avcı'nın açıklanan cezası Türkiye gündemine oturdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davası hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin, "Yargı mekanizması, kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz. Pınar Gültekin'e bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz."

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