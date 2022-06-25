25 Haziran 2022, Cumartesi
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Pınar Gültekin’in katiline haksız tahrik indirimi! Gerekçeli karar ne anlama geliyor?
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası almıştı. Tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda "canavarca hisle hareket edilmedi" ifadeleri yer aldı. Gerekçeli karar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.