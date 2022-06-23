Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’den flaş açıklama! Bağırmak istiyorum

Her katıldıkları duruşmada da adalete olan inançlarını dile getirdi. Ancak karar duruşmasında verilen ceza toplumda gibi ailede de büyük hayal kırıklığı yarattı. "Kararı düşündükçe kafayı yeme noktasına geliyorum" diyen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU NEYİN İNDİRİMİ?"

Baba Gültekin, kararı verenlere "Kızımın tüm yaşadıkları ve verilen kararlar hakkında konuşacak o kadar çok şey vardı ki... Bunları kamuoyunun vicdanına bıraksam daha iyi olur. Babası olduğum için belki sağlıklı düşünmediğimi ve olayı hep kendi açımızdan tarafsız değerlendirmediğimizi düşünecekler. Ancak şöyle de bir gerçek var, kızımın tüm yaşadıkları belgelerle birlikte ortada ve dosyada tahrik ile ilgili bir delil görmedik. Ortada bir tahrik yokken bu neyin indirimi, tahrik olmayan bir durumda nasıl indirime gidiliyor?" diye sordu.