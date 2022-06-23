Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den flaş açıklama! Bağırmak istiyorum
Türkiye'nin yas tuttuğu Pınar Gültekin’i canice öldüren Cemal Metin Avcı’nın cezası “haksız tahrik indirimi” uygulanarak ağırlaştırılmış müebbetten 23 yıla düşürülmüştü. Karar toplumun vicdanını yaralasa da verilen bu karar hiç kuşkusuz en fazla Pınar’ın ailesini yaraladı. Ailesi adalet için yaklaşık 2 yıldır Bitlis’ten kalkıp Muğla’ya gelip duruşmalara katıldı.
Her katıldıkları duruşmada da adalete olan inançlarını dile getirdi. Ancak karar duruşmasında verilen ceza toplumda gibi ailede de büyük hayal kırıklığı yarattı. "Kararı düşündükçe kafayı yeme noktasına geliyorum" diyen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BU NEYİN İNDİRİMİ?"
Baba Gültekin, kararı verenlere "Kızımın tüm yaşadıkları ve verilen kararlar hakkında konuşacak o kadar çok şey vardı ki... Bunları kamuoyunun vicdanına bıraksam daha iyi olur. Babası olduğum için belki sağlıklı düşünmediğimi ve olayı hep kendi açımızdan tarafsız değerlendirmediğimizi düşünecekler. Ancak şöyle de bir gerçek var, kızımın tüm yaşadıkları belgelerle birlikte ortada ve dosyada tahrik ile ilgili bir delil görmedik. Ortada bir tahrik yokken bu neyin indirimi, tahrik olmayan bir durumda nasıl indirime gidiliyor?" diye sordu.
"SADECE 5 DAKİKA"
"Kızı diri diri yakılmış bir babayım" diyen Baba Sıddık Gültekin, şunları dedi:
"Bu kararları verenler, kendilerini benim yerime çok değil sadece beş dakika koysunlar, eminim ki verecekleri tepkiler benimkinden fazla olur. Biz bu caninin ağırlaştırılmış müebbet ve ağırlaştırılmış müebbettin dışında 10-15 yıl daha ceza almasını bekliyorduk ancak mükafat gibi ceza verildi. Bunu hangi vicdan kabul eder? Bu ülkede kanun, adalet varsa herkese eşit uygulansın. Adalet bir gün bu kararları verenlere de lazım olacak.
Kızımın artık gelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Artık tüm mücadelem Türkiye'deki kadınlar için. Bundan sonra şiddet gören, yok sayılan, öldürülen kadınlar için mücadelemi sürdüreceğim. Kızımın ölümünden sonra şunu çok daha iyi gördüm, kadınları katleden canilerin hepsi aynı klasik ifadeleri veriyor. 'Erkekliğime laf etti', 'Aldattı', 'Barışma teklifini kabul etmedi'... Bu ve bunun gibi ifadeler. Bunlarla mücadele edeceğim."
"BU MU ADALET"
Milliyet'in haberine göre Sıddık Gültekin, eşi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
"Kızı diri diri yakılmış bir anne, kızının yaşadıklarından dolayı duruşma salonunda isyan ediyor. Ceza alıyor ve Ekim'de mahkemesi var. Diğer taraftan caninin kardeşi ve diğer tüm aile bireyleri beraat etti. Bu mu adalet? Bu durumu verilen bu kararları düşündükçe kafayı yeme noktasına geliyorum. Sesim çıktığı kadar 'Yeter!..' diye bağırmak istiyorum."
"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ FAİLİ CESARETLENDİRİR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimini son derece yanlış bulduğunu belirterek, "Faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir. Kamuoyunun adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur" dedi.
Karardan dolayı çok üzgün olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Süreç devam ediyor. Biz buna itirazımızı yapacağız. Yüksek mahkemeler de değerlendirecekler.Sonuna kadar süreci takip edeceğiz" fadelerini kullandı.
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