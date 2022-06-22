22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Faili cesaretlendiren bir eylem

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Faili cesaretlendiren bir eylem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Pınar Gültekin açıklaması: Faili cesaretlendiren bir eylem

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA