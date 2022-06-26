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Pınar Gültekin davası gerekçeli kararı açıklandı! Vicdanları sızlatan gerekçe

A Haber
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Giriş: 26.06.2022 08:57
Tepkiler Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığa verilen hapis cezasına gelmişti. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada "haksız tahrik indirimi"yle 23 yıl hapis cezası almıştı. Tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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Tepki çeken kararın gerekçesi
Tepki çeken kararın gerekçesi
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