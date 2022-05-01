Tuzla’daki fabrika yangını göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış | Ölenlerin kimlikleri DNA ile belirlendi

Tayfun Aydın'ın abisi Fevzi Aydın, kendisinin de uzun yıllar o fabrikada çalıştığını belirterek, "Ben daha sonra emekli oldum. Kardeşim bidonların ısı kaynaklı şiştiğini bir hafta öncesinden yöneticilerine bildirmiş. Fakat eşine anlattığına göre hiçbir önlem alınmamış. Olayın bundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz. İncelemeler devam ediyor. Yapılan incelemelerin sonuçlanmasını beklemekten başka çaremiz yok" dedi.