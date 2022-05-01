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Tuzla'daki fabrika yangını göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış | Ölenlerin kimlikleri DNA ile belirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Tuzla’daki fabrika yangını göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış | Ölenlerin kimlikleri DNA ile belirlendi

Son dakika haberine göre: Tuzla'da 1'i itfaiye eri, 14'ü işçi 15 kişinin yaralandığı, 3 işçinin ise yaşamını yitirdiği yangının çıktığı üç katlı Boya Fabrikası'nın ruhsatı olmadığı ve ruhsat talebinde bulunulmadığı ortaya çıktı. Patlama anında fabrikada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney’in cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndaki DNA testinin ardından ailelerine teslim edildi.

Gözaltına alınan iş yerinin sahibi U.B. ile iş yerinde çalışan O.D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangında ölen işçilerin ailelerinin, yaralı işçilerden bazılarının ve yangında hasar gören iş yerlerinden bazılarının yetkililerinin de olayla ilgili şikâyetçi oldukları iddia edildi.

İŞÇİLER GÜNLER ÖNCE UYARMIŞ

Yangının polyester yapımında kullanılan mek kimyasalının üretildiği sırada çıktığı ileri sürülürken patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın, Turgay Tüner ve Mustafa Öztürk'ün yangına müdahale etmek isterlerken ani ısı yükselmesi ve gaz salınımı sonrası yaşanan patlamada hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından fabrika sahibi U.B. gözaltına alınırken, işçilerin günler öncesinden U.B.'yi ısının etkisiyle 65 kiloluk bidonların şiştiğini bildirdikleri, fakat U.B.'nin aldırış etmediği ileri sürüldü.

İLK ŞİRKET İFLAS ETTİ

Gebze Beylikbağı'nda faaliyetlerini sürdüren M.B.'ye ait aile şirketi Serkim Kimya 12 yıl önce iflas etti. Baba M.B.'nin vefatının ardından U.B. annesi ve eşiyle birlikte 4 yıl önce Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Messer Kimya'yı kurdu. Şirket polyester yapımında kullanılan mek peroksit ve kobalt üretiyordu.

TEK HAYALİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTI

Patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın'ın uzun süredir eşi Çiğdem Aydın ile birlikte bebeklerinin olması için tedavi gördüğü bu nedenle emekli olduktan sonra da fabrikada çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Tayfun Aydın'ın abisi Fevzi Aydın, kendisinin de uzun yıllar o fabrikada çalıştığını belirterek, "Ben daha sonra emekli oldum. Kardeşim bidonların ısı kaynaklı şiştiğini bir hafta öncesinden yöneticilerine bildirmiş. Fakat eşine anlattığına göre hiçbir önlem alınmamış. Olayın bundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz. İncelemeler devam ediyor. Yapılan incelemelerin sonuçlanmasını beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

PATRON İLE MÜDÜR TUTUKLANDI

Daha önce ruhsatsız olduğu için mühürlenen fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak ve mesul müdür Onur Dağdelen polisteki işlemlerinin ardından dün sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Patlamaya neyin neden olduğunu bilmediğini iddia eden iki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle Mustafa Umut Bıçak ve Onur Dağdelen'i bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutukladı.

KİMLİKLERİ DNA İLE BELİRLENDİ

*Patlama anında fabrikada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testinin ardından ailelerine teslim edildi.

*İşçilerin üçünün cenazesi de ailelerinin yaşadığı Gebze'ye götürüldü. Öztürk ve Tüney'in memleketleri Giresun'da, Aydın'ın ise Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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