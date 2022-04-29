Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını! Patlamalar meydana geldi
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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