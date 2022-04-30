Son dakika: Tuzla’daki patlama soruşturmasında yeni gelişme: İş yeri sahibi ve kimyager topu birbirine attı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla’da çıkan ve 15 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi ve kimyagerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Savunmalarında 2 şüpheli de topu birbirine atarken savcılık şüphelileri tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Öte yandan patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tuzla'daki sanayi bölgesinde dün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Yaşanan facia sonucu 15 kişinin yaralandığı, üç kişinin ise hayatını kaybettiği yangınla ilgili iş yeri sahibi M.U.B ve çalışan O.D. gözaltına alınarak bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA SEVK EDİLDİ
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüheliler Mustafa Umut Bıçak ve Onur Dağdelen savcılık işlemlerinin bitmesinin ardından 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"BİR ANDA YÜKSEK PATLAMA SESİ DUYDUM"
2 şüphelinin savcılık ifadelerinde söyledikleri ise dikkat çekti. Şüphelilerden Onur Dağdelen Messer Kimya'nın ARGE bölümünde 7 yıldır kimyager olarak çalıştığını söyleyerek, "Firmanın başka 35 nolu başka bir bölümünde yeni işe başlayanların oryantasyon eğitimini vermekteydim. Olay günü 13.00 sıralarında bir anda yüksek bir patlama sesi duydum. Sonra hemen olayın olduğu alana doğru koştum" dedi.
"YEMEK MOLASINDA OLMASAM BEN DE VEFAT EDEBİLİRDİM"
O sırada diğer şüpheli ve annesini gördüğünü ve onları oradan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Dağdelen yaklaşık 1-2 dakika sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini söyledi. Patlamanın neden meydana geldiğini bilmediğini de öne süren şüpheli, "Benim çalıştığım bölüm patlamanın meydana geldiği alanın yan tarafındadır. Burada orfanik peroksit üretilmektedir. Ben imalat bölümünde çalışmadığım için kazanın neden olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadım. Dosyada fabrikanın mesul müdürü olarak beyanım olduğu yazılmaktaysa da benim bu şekilde yetkim yoktur. Orada vefat eden çalışanların amiri de değilim. Kazanın gerçekleştiği an yemek molasında olmasaydım ben de vefat etmiş olabilirdim" dedi. Şirkette tek yetkili isim olarak Mustafa Umut Bıçak'ın ismini verdi.
BABA MESLEĞİYMİŞ
Onur Dağdelen'in okları üzerine çevirdiği bir diğer şüpheli Mustafa Umut Bıçak ise organik peroksit işini baba mesleği olması nedeniyle 20 yıldır bildiğini ifade etti. Şirketi 2003 yılında kurduğunu söyleyen Bıçak, "Kimyasal maddeleri üretim kazanlarında üretip bekleme kazanlarına alırız. Yaklaşık 4 günün sonunda da organik peroksit üretilmiş olur" diyerek fabrika işleyişini anlattı.
FABRİKA RUHSATSIZMIŞ
Seda Nur Günaydın ve Arzu Kaya'nın haberine göre fabrikanın taşınma süreci nedeniyle henüz ruhsatının da bulunmadığını anlatan şüpheli, "Ruhsat için müracaat yaptık ancak alamadan bu olay meydana geldi. Olayın meydana geldiği gün üretim yoktu. Kazanın meydana geldiği gün ben de iş yerindeydim. Neden ve nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Ben bütün önlemleri almama rağmen bu kaza meydana gelmiştir" dedi. Vefat eden işçilerin ise üretime yardımcı olup ambalajlama yaptığını ifade etti. Diğer şüpheli Onur Dağdelen'in ise 35 nolu iş yeri dışında patlamanın meydana geldiği iş yerinde de çalıştığını öne sürdü.
YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargo şirketleri açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek?
- MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...
- Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda?
- Emeklilerin gözü 1 Mayıs'ta! 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
- Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? Tüm detaylar...
- 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...
- iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?