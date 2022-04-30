Son dakika: Tuzla’daki patlama soruşturmasında yeni gelişme: İş yeri sahibi ve kimyager topu birbirine attı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

FABRİKA RUHSATSIZMIŞ

Seda Nur Günaydın ve Arzu Kaya'nın haberine göre fabrikanın taşınma süreci nedeniyle henüz ruhsatının da bulunmadığını anlatan şüpheli, "Ruhsat için müracaat yaptık ancak alamadan bu olay meydana geldi. Olayın meydana geldiği gün üretim yoktu. Kazanın meydana geldiği gün ben de iş yerindeydim. Neden ve nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Ben bütün önlemleri almama rağmen bu kaza meydana gelmiştir" dedi. Vefat eden işçilerin ise üretime yardımcı olup ambalajlama yaptığını ifade etti. Diğer şüpheli Onur Dağdelen'in ise 35 nolu iş yeri dışında patlamanın meydana geldiği iş yerinde de çalıştığını öne sürdü.





YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.