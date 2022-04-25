Bir çocuk daha ölümle burun buruna geldi! Kızına sokak köpekleri saldıran babanın isyanı: Çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz!

"BAKAMAYACAĞINIZ KÖPEĞİ NEDEN ALIYORSUNUZ?"

Özbek'in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, "Kızım bu gün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Bu sürekli devam eden bir olay, çocukların bu olaylardan zarar görmesine artık mani olunması gerekiyor. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor. Bir de bu köpeklerin çoğu sahipli köpekler. Bakamayacağınız köpeği neden alıyorsunuz, aldıysanız neden çözüp bırakıyorsunuz? Herkes bunun hesabını verecek, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz" dedi.