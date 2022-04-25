Bir çocuk daha ölümle burun buruna geldi! Kızına sokak köpekleri saldıran babanın isyanı: Çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz!
Sivas Şarkışla’da 9 yaşındaki Belinay, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Elim olay sonucu ölümden dönen talihsiz çocuğun babası yetkililere, “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor” sözleriyle sitem etti.
Oturduğu sitenin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, mahallelinin sokakta beslediği başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Hemen hemen 7 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, vücudunun 12 yerinden ısırılırken, etraftaki vatandaşların müdahalesi ile parçalanmaktan güçlükle kurtuldu.
Çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
"BAKAMAYACAĞINIZ KÖPEĞİ NEDEN ALIYORSUNUZ?"
Özbek'in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, "Kızım bu gün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Bu sürekli devam eden bir olay, çocukların bu olaylardan zarar görmesine artık mani olunması gerekiyor. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor. Bir de bu köpeklerin çoğu sahipli köpekler. Bakamayacağınız köpeği neden alıyorsunuz, aldıysanız neden çözüp bırakıyorsunuz? Herkes bunun hesabını verecek, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz" dedi.
"PROBLEM KÖPEKLER DEĞİL, KÖPEK SAHİPLERİ"
Problemin köpeklerde değil köpek sahiplerinde olduğunu söyleyen Özbek, "Bizim buradaki şikayetimizin en büyük konusu köpekler değil, onların sahipleri. Bakamayacağınız bir köpeği niye alıyorsunuz. Benim de köpek çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyorlar? Çünkü almışsam bakmakla yükümlüyüm. Kapına götürdüğün bir köpeği bırakıyorsun, illa ki kendi çocuğunu ısırdığı zaman mı bağlaman gerekiyor. Köpekler için değil özellikle sahipleri için gereken ne varsa yapacağım. Köpekler de cezasını çekecek ama onlara o komutu veren o şekilde yetiştiren insanlar da çekecek" şeklinde konuştu.
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