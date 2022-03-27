Köpek saldırısında ne yapılmalı? Uzmanlardan dikkat çeken tavsiyeler
Son dönemde artan köpek saldırılarına karşı vatandaşların uygulaması gereken yöntemler hakkında uyarılarda bulunan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Herhangi bir saldırı durumunda, yüzünü saldırının geldiği yere doğru döndürmek ve hareketsiz beklemek gerekiyor. En önemli şey soğukkanlı olmak" dedi.
Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrarken kaçamaya çalışan vatandaşlar, bazen çevrede bulunan otomobil veya farklı cisimlerden, bazen de direkt hayvan tarafından zarar görebiliyor.
Saldırı durumlarında soğukkanlı olunması gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşlara yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Kaçma anında köpeklerin cesaretlenerek saldırmaya devam ettiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Hiçbir köpek doğrudan sevilmesi gereken veya huyunu bilmeden kontrolsüz şekilde yaklaşılması gereken değildir.
Onların da agresiflikleri olabilir. Caddede tek başınıza gezdiğiniz zaman ani olarak bir köpek saldırısıyla karşılaşabiliriz. En önemli şey soğukkanlı olmak. Herhangi bir saldırı durumunda, yüzünü saldırının geldiği yere doğru döndürmek ve hareketsiz beklemek gerekiyor.
Dönüp kaçtığınız durumda eğer kontrolsüz şekilde bunu yaparsanız, karşı taraftan saldırgan olan köpek daha fazla cesaretlenecektir. Isırma olayları daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.
"YABANCI KÖPEKLERE YAKLAŞIRKEN KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR"
Korku anlarında vücuttan salgılanan feromonların, köpeğin yaklaşımında etkili olduğunu ifade eden Başkan Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
"Köpek karşısında soğukkanlı olarak beklerseniz, zaman içerisinde köpeğin size çok da fazla saldırmadığını ve belli süre sonra geriye döndüğünü göreceksiniz. Ancak yabancı köpeklere yaklaşırken kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Korktuğunuz zaman vücudunuzdan salgılanan feromonlar, köpeklerin size yaklaşımda etkili oluyor.
Korktuğunuz zaman bunu net şekilde gösterirseniz ve korkularınızı kontrol edemezseniz, saldırganlığın daha da artmasına sebep oluyor. Soğukkanlı olmanız ve saldırganlığın olduğu yere yüzünüzü dönmeniz, köpeğin saldırganlığının net şekilde azalmasına neden oluyor. Herkesin buna çok dikkat etmesi lazım ve gerekirse okul eğitimi olarak öğrencilere bunların anlatılması gerekiyor."
"SOKAKTAKİ KÖPEĞİN DE EN AZ, İNSAN KADAR YAŞAMA ŞANSI VAR"
Gerekli adımlarla sokak hayvanları ve insanların bir arada yaşama olanaklarının sağlanabileceğini vurgulayan Kızılinler, "Sokaktaki köpeklerle aynı ortamda yaşıyoruz. İnsan olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor:
'Sokaktaki köpeğin de en az, insan kadar yaşama şansı var.' Biz gerek meslek grubu olarak gerekse insani olarak herhangi bir şiddet, zehirleme ve öldürme olaylarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunlarla alakalı kentlerdeki köpeklerin popülasyonunun azalmasına dair zaten bir kanun var. Burada asıl olan şey kısırlaştırma faaliyetlerinin bir elden çok çabuk olarak üretilmesidir.
Eğer kentlerdeki köpek popülasyonunu kontrol altına alabilirsek, bu saldırganlık olayları ve insanların bundan zarar görmesi azalacaktır. Bu anlamda kesinlikle şiddet, zehirleme ve öldürme olmadan onlarla beraber nasıl birlikte yaşayabilirizin yollarını bir an evvel bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
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