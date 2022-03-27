Köpek saldırısında ne yapılmalı? Uzmanlardan dikkat çeken tavsiyeler

'Sokaktaki köpeğin de en az, insan kadar yaşama şansı var.' Biz gerek meslek grubu olarak gerekse insani olarak herhangi bir şiddet, zehirleme ve öldürme olaylarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunlarla alakalı kentlerdeki köpeklerin popülasyonunun azalmasına dair zaten bir kanun var. Burada asıl olan şey kısırlaştırma faaliyetlerinin bir elden çok çabuk olarak üretilmesidir.