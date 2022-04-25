Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den sokak hayvanları açıklaması

"BEKLEMEYE GEREK YOK"

İlgili kanunun kısırlaştırma görevini yerel yönetimlere verdiğini kaydeden Kirişci, "Bu konuda da 2023 yılına kadar belediyelerimizin bu hayvan barınakların kendi görev alanları içerisine kazandırmalarını emrediyor. Aynı şekilde diğer 25 bin ile 75 bin arasında nüfusu olanlar için de 2025 yılına kadar bir süre var. Sanki bu süre bekleniliyor gibi geliyor bana. 2023'ü beklemeye gerek yok. Mutlak suretle bizim bu hayvan barınaklarını kazandırmış olmamız gerekir ki kısırlaştırma çalışmalarından da netice alınabilsin. Çünkü kısırlaştırılan hayvanların bir müddet bu barınaklarda tutulması gerekiyor. Daha sonra tekrar bulundukları ortama salınması gerekiyor" dedi.

Hayvanların artık kanunda olmaktan çıkarak cana döndüğüne dikkati çeken Kirişci, şunları söyledi:

"Burada da artık çok ağır müeyyideler var. Her şeyden önce hayvanlara yapılan işkence suç olarak tanımlandı. Bunlara ilişkin hapis cezaları var. Bunu biz göz ardı edilmemesi adına da ifade etmiş oluyoruz. Artık batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı, varsa bile bu hayvanların rehabilite edildiği bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusudur."

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, Fındık isimli Golden kırması sokak köpeğini sahiplenerek, hayvanın pasaportunu DKMP Genel Müdürü Üzmez'in elinden aldı. Fındık'ı bir süre seven Bakan Kirişci sonrasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

"PAZAR FİYATLARINI İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KONUŞACAĞIZ"

Bakan Kirişci, etkinliğin ardından bir basın mensubunun mevsimin normalleşmesine rağmen pazardaki fiyatların neden düşmediği sorusunu sorması üzerine, "Biz hayvanlara bakmaya geldik. Hayvanlarla ilgili bir seferberlik başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde o konuları konuşuyor olacağız" dedi.