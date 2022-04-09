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Van'da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada

Son dönemde artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sokak hayvanlarının saldırıları sonucunda geçtiğimiz günlerde yaşanan acı tablolalar henüz hafızalardaki yerini korurken, Van'da çekilen bu görüntüler tüyler ürpertti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde giden genç bir kızın etrafını 6 köpek birden sardı. Büyük korku ve paniğe kapılan genç kız can havliyle köpeklere elindekileri sallayarak kendini korumaya çalıştı. Köpeklerin çekilir gibi olduğu bir anda genç kız aniden koşmaya başlayınca, 6 köpek bu sefer genç kızın peşinden koşarak yere yatırdı. Yere düştükten sonra kamera kadrajından çıkan kızın durumu hakkında henüz bilgi alınamadı.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 10:24
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Van’da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada

Van'ın Tuşba ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bulunan genç bir kız, 6 sokak köpeğinin arasında kaldı. Köpekler tarafından çok sayıda ısırığa maruz kalan genç kızın korku ve panik dolu anları kameralara yansıdı. İşte görenlerin içini sızlatan olayın perde arkası...

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Van’da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada
Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.
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Van’da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada

BAZI BELEDİYELER HALEN YETERSİZ KALIYOR

Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.

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Van’da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada

6 KÖPEK GENÇ KIZA SALDIRDI

Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

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Van’da 6 köpek genç kıza saldırdı! Tüyler ürperten anlar kamerada
Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 5 köpek birden kıza hamle yaptı.