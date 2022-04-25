İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Polis memuru Erhan G., 12 Şubat 2016 tarihinde eşi Gülseren G.'nin doğum sancılarının gelmesi ile doktoru O.G.T.'yi telefonla aradı. Doktorun gelmelerini söylemesi ile çift, doğum için özel hastanenin yolunu tuttu. Doktor gelmeden hastanede doğum başladı. İddiaya göre, ebe-hemşire N.G., doktor henüz ameliyathaneye gelmediği sebebiyle saçı ve başı görünmesine rağmen, bebeği eliyle iterek rahim içerisine soktu. Ardından da tampon yaparak bebeğin rahimden çıkmasına engel oldu.

76 GÜNLÜKKEN HAYATINI KAYBETTİ

Doktor O.G.T.'nin gelmesi ile de doğum gerçekleşti. Ancak, başından içeri itilmesi ve tampon yapılması nedeniyle havasız kaldığı öne sürülen bebek, yoğun bakıma alındı. Çift sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetti.

"BEBEK TAMPON YAPILMASI VE BAŞINDAN İÇERİ İTİLMESİ NEDENİ İLE HAVASIZ KALMIŞTIR"

Erhan-Gülseren G. çiftinin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, suç duyurusu dilekçesinde, "Anne, doktoru beklemeden doğumu yaptırmasını istemesine ve bebeğin bu şekilde zarar göreceğini söylemesine rağmen ebe-hemşire, anneyi tersleyerek eylemine devam etmiştir. Bebek uzunca bir süre bu şekilde kalmış ve doktorun gelmesi beklenmiştir. Doktorun gelmesi ile bebeğin başı serbest bırakılmış ve doğum gerçekleşmiştir. Ancak bebek tampon yapılması ve başından içeri itilmesi nedeni ile havasız kalmıştır. Bebeğin yoğun bakımda tutulduğu hastaneden alınan raporda, beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında hasar gördüğü belirtilmektedir" ifadeleri yer aldı. Olayı soruşturan savcı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.