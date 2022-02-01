Minik Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi: Neşeli hali dikkat çekti! Anne Zeynep Ateş: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK AMA DEVLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah'a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.