Minik Asiye gibi köpek saldırısı sonucu yaralanan Berat’tan güzel haber





"TEK TESELLİMİZ DOKU KAYBI OLMAMASI"

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye gibi ölümden dönen Berat'ın ailesi başkalarının canının yanmaması için önlem alınmasını istedi. Baba İbrahim Sunar, yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun. Bizim isteğimiz Gaziatep'te Asiye'nin durumunu herkes gördü. Bizim çocuğumuzda tek tesellimiz doku kaybı olmaması. O nedenle kendimizi şanslı görüyoruz. Sulusaray ilçemizde barınak yok. Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızda belediyelere barınak yapılması için talimat verdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yasal girişimde bulunup olayla ilgili şikayetçi olacağız" diye konuştu.