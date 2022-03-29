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Haberler Galeri Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, sokak köpeklerinden kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanarak bir bacağı kesildi. 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan acılı annenin gözyaşları arasında alındı.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 13:04
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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi günü sabah sularında meydana geldi.

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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde sokak köpeklerinin kendini kovaladığını görünce yola atladı.

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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

O sırada İrfan Yayla'nın hakimiyetindeki 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üzerinden geçti.

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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı

23 GÜN YAVAŞ SAVAŞI VERDİ

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.