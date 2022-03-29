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Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp ölmüştü! Ailenin acısı yürek dağladı
Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, sokak köpeklerinden kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanarak bir bacağı kesildi. 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan acılı annenin gözyaşları arasında alındı.
Giriş Tarihi: 29.03.2022 13:04Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 13:04