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2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! | Asiye Ateş Son durum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! | Asiye Ateş Son durum

Gaziantep'te, yaşadıkları sitenin bahçesinde oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralanan, akabinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılan tedavisi sürüyor. Bugün taburcu olması beklenen minik Asiye’nin pazartesi günü kulak tedavisi sebebiyle 1-2 gün daha hastanede kalacağını dile getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye Ateş’in en geç pazartesi günü taburcu olacağını belirtti.

Türkiye'nin acısına ortak olduğu minik Asiye Ateş'ten haber var.

Bugün taburcu olması beklenen Ateş ile ilgili doktoru son durumunu bildiren bir açıklamada bulundu.

BABASININ TEK İSTEĞİ…

Baba Hüseyin Ateş kızı Asiye'nin en büyük isteğinin memleketleri Gaziantep'e gitmek istediğini söyledi.

Bunu için şartların uygunluğuna bakacaklarını da belirten baba Ateş, "Ben şu anda memleketteyim. Asiye annesi ile birlikte. Kızım taburcu olması durumunda bir değişiklik olmasa Antalya'da kalacağız. Biz daha bir yıl buradayız" dedi.

"ASİYE ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Asiye'nin moralinin çok iyi olduğunu da belirten baba Hüseyin Ateş, "İki ameliyatın andından morali yerine geldi. Şu anda hastane odasında gün boyu şarkı, türkü söylüyor. Oyuncakları ile oynuyor. Sağ olsun Ömer Hocam onu ameliyat etmekle, iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ona çok iyi moral vererek psikolojisinin de düzelmesini sağladı. Asiye eski günlerine geri döndü" diye konuştu.

ASİYE ATEŞ VİDEOSU

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