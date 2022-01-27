2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var! | Asiye Ateş Son durum

"ASİYE ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Asiye'nin moralinin çok iyi olduğunu da belirten baba Hüseyin Ateş, "İki ameliyatın andından morali yerine geldi. Şu anda hastane odasında gün boyu şarkı, türkü söylüyor. Oyuncakları ile oynuyor. Sağ olsun Ömer Hocam onu ameliyat etmekle, iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ona çok iyi moral vererek psikolojisinin de düzelmesini sağladı. Asiye eski günlerine geri döndü" diye konuştu.

ASİYE ATEŞ VİDEOSU